Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 01:37

5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı

İzmir Dikili ilçesinde, babası tarafından cipte uyurken bıraktığı Mehmet ile ilgili 5 gün sonra arama çalışmalarını sona erdiren jandarma ekipleri esrarengiz bir olayı ortaya çıkardı.

5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı

17 Haziran 2017 01:37

Olayı derinlemesine araştıran ekipler, söz konusu babanın kayıp olarak bildirdiği Mehmet adında bir oğlunun olmadığı, kayıp olarak bildirilen fotoğrafınsa 17 yaşındaki oğluna ait olduğu ortaya çıkardı. Bunun üzerine baba her yerde aranmaya başladı.


Dikili ilçesinde, polis olduğu iddia edilen Tarkan Tekeoğlu, cipte uyurken oğlunu araçta bıraktığını daha sonrada yüzmeye gidip geldiğinde oğlunun araçta olmadığını iddia etti. 5 yaşında Mehmet adında oğlunun fotoğrafını jandarmaya veren baba Tekeoğlu, daha sonrada çocuğunun bulunmasını istedi.


Bunun üzerine jandarma ekipleri, hemen bölgede bir çalışma başlattı. Aramalara AFAD ekipleri ve polislerde katıldı. Babanın ifadesini alan baba, çocuğun kaybolduğu alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Dalgıç polislerde derede kaybolduğu iddia edilen çocuğu aradı; ama tüm ekip hiç bir sonuca ulaşamadı.


Drone ile bile arandı


Arama çalışmalarında 5 günün sonuna gelindi. Bu arada ekipler, bölgeye drone de getirerek araziyi komple taradı; ancak bir sonuca ulaşamadı. Öte yandan jandarma, babanın hareketlerinde bir gariplik sezdi. Gördü tanıklarının da ifadelerine göre, babanın soğukkanlılığı dikkat çekti. Jandarma bir sonuca ulaşabilmek için ailenin de ifadesini aldı. Polisin eşi ve kayın validesi ile görüşen ekipler, şaşırtan bir gerçeğe ulaştı.


Meğer tek çocukları varmış, Mehmet diye birisi yokmuş


İfadelerden sonra jandarma Tekeoğlu’nun tek çocuğu olduğu, Mehmet adında bir oğlunun olmadığını ortaya çıkardı. Tarkan Tekeoğlu’nun kayıp olarak jandarmaya verdiği fotoğrafın ise 17 yaşında olan oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu’nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma her yerde Tarkan Tekeoğlu’nu aramaya başladı. Tekeoğlu’nun yeniden ifadesine başvurulacağı ve tüm bu yaşananların kendisine sorulacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!