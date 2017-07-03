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03 Temmuz 2017 16:18

50 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 675 şişe kaçak içki ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

50 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

03 Temmuz 2017 16:18


İzmir genelinde kaçak-sahte içki imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü, bir depo ve işyerine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 675 şişe kaçak içki ele geçirilirken olay ile ilgili olarak Ö.K.(43) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değeri yaklaşık 50 bin 600 lira olduğu belirtildi.




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