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05 Eylül 2018 11:17

50 metre mesafedeki özel hastaneden yardım ulaşmayınca, devreye vatandaşlar girdi

İzmir’in Konak ilçesinde bir otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

50 metre mesafedeki özel hastaneden yardım ulaşmayınca, devreye vatandaşlar girdi

05 Eylül 2018 11:17

Yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastaneden ilk yardım ulaşmayınca, devreye vatandaşlar girdi.


Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1397 Sokak’ta seyir halinde olan 35 ZYV 57 plakalı otomobil ile kuryenin üzerine bulunduğu motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polis ekiplerine bilgi verdi. Bazı vatandaşlar, yaralı için 50 metre mesafede bulunan özel hastaneye koştu ve durumu görevlilere haber verdi. Dakikalar geçmesine rağmen ambulans ve sağlık görevlileri gelmeyince duruma tepki gösteren vatandaşlar tekrar hastaneye koştu ve yerdeki sürücünün durumunun kritik olduğunu aktardı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla özel hastaneden sedye alarak kaza alanına getirdi. Yaralı sedyeye alınmak üzereyken bölgeye ambulans ve sağlık ekibi geldi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından başka bir hastanede tedavi altına alındı.




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