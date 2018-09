50'nci yaşını kutlayan Moğollar İzmir'de konser verdi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, 50'nci yılını kutlayan Türk rock müziğinin efsane grubu “Moğollar” muhteşem bir konser verdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı dün akşam İsmet İnönü'de “Sanat”ı, Mogambo'da ise “Melis Sökmen”i ağırladı. Bu sene 50'nci yılını kutlayan Türk rock müziğinin efsane grubu “Moğollar”, Rock Sahnesi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak sanatçıları, diğer günlerde olduğu gibi bugün de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Free Fall ise adrenaline doymayanların uğrak noktası oldu. Ayrıca Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Fuar ziyaretçileri ile sohbet eden Sancak, fuar coşkusunu, eğlencesini ziyaretçilerle birlikte yaşadı.

Bu sene 50'nci yılını kutlayan Türk rock müziğinin efsane grubu “Moğollar”, Rock Sahnesi'nde muhteşem bir konser verdi. Ünlü müzisyen Cahit Berkay, Türk sinemasının kült filmlerinden olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziğini, “Devlerin Aşkı” gibi herkes tarafından bilinen şarkıları seslendirdi. Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın da aralarında bulunduğu Anadolu rock'ın en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, İzmirli hayranlarına unutulamaz anlar yaşattı. Cem Karaca'nın her yaştan dinleyicinin bildiği “Tamirci Çırağı”, “Resimdeki Gözyaşları” şarkılarını söyleyen oğlu Emrah Karaca dinleyicileri duygulandırdı. Moğollar'ın “Dinleyiverin Gari” şarkısını çalmasıyla birlikte konseri izlemeye gelenler yerlerinde duramayarak coşkuyla şarkıya eşlik ettiler.

İsmet İnönü'de “sanat” var

20 yıl aradan sonra usta tiyatro sanatçısı Cüneyt Türel'in anısına yeniden sahnelenen, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney gibi Türk tiyatrosunun üç efsane isminin hayat verdiği “Sanat” oyunu da dün akşam İsmet İnönü'de sahnelendi. Satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanmaya başlanan bir dostluğu anlatan oyunu izlemeye gelenler usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla adeta büyülendiler.

Mogambo'da Melis Sökmen

Profesyonel müzik hayatına 1986 yılında “Grup Lokomotif” ile başlayan ve “O zaman”, “Hediyem”, “Öze Dönelim”, “Halis Melis” isimli dört albümü de bulunan Melis Sökmen de Mogambo'da sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşsiz sesiyle Mogambo Caz Geceleri'ne damga vuran Sökmen, sesi ve yorumuyla dinleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Konser öncesi İzmir ve İzmirli dinleyicilerin kendisi için öneminden bahseden Melis Sökmen, her zaman olduğu gibi İzmir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, İzmir'deki her konserinin çok hareketli ve eğlenceli geçtiğini söyledi. 87. İzmir Enternasyonal Fuarı ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Sökmen, “Fuarda ne kadar çok konser verildiğini ve etkinlikleri gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum ve çok büyük keyif aldım. Fuarın her daim devam etmesini gönülden diliyorum” dedi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın vazgeçilmezi haline gelen Folkart sponsorluğundaki sokak gösterilerine ise dün de ilgi büyüktü. Yediden yetmişe herkesin severek izlediği sokak gösterileri izleyenleri şaşırttı.