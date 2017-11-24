50’yi aşkın sivil toplum kuruluşu ’iyilik’ için İzmir’de buluşacak

00’de Gündoğdu Meydanında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl "İzmir’de İyilik Var" sloganıyla yola çıkan derneklerin oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu, bu yıl teması engellilik olan iyilik hareketinin yalnızca İzmir’i değil tüm Türkiye’yi sarması dileğinde bulunarak herkesi iyilik yapmaya davet etti.

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, geçen yıl 2 bini aşkın kişiye iyilik mesajlarının ulaştığını, bir iyilik ormanı kurulduğunu belirterek, “Bu yılki temamız engellilik. Amacımız; iyilik hareketinin yalnızca İzmir’de değil tüm ülkeye yayılması ve insanların herhangi bir sebep beklemeden iyilik yapıp iyilikte buluşması. Tüm İzmirlileri ve ülke genelindeki iyilikseverleri iyilik yapmaya ve bu iyilikleri başkalarına da örnek olması için #iyiliktedeengeltanımam #izmirdeiyilikvar etiketlerini kullanarak sosyal medyada paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

Amaç farkındalık oluşturmak

Bu yıl da 50’yi aşkın derneğin ve binlerce gönüllünün bir araya geldiğini aktaran Çimenli, “Kimisi evsizlere battaniye vererek, kimisi sokak hayvanlarını doyurarak, kimisi bir yaşlının evini temizleyerek kimisi de huzur evinde konser vererek gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlatmaya çalışacak. Sosyal medyada, yaptıkları iyilikleri paylaşacak gönüllüler, farkındalık oluşturmaya çalışacak. 2 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de Gündoğdu Meydanında buluşacak gönüllüler, hep birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Burada Kızılay ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla kan ve organ bağışı da yapılacak” diye konuştu.

3 yıl önce Yaşar Üniversitesinde "Kampüste iyilik var" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Çimenli, “Yaptığımız iyiliklerin bizleri daha yakınlaştıracağına, aramızdaki güven duygusunu geliştireceğine inanıyoruz. 2 Aralık Cumartesi günü, herkesi, karşılık beklemeden, eleştirilme endişesi yaşamadan çevresine iyilik gözlükleriyle bakmaya, bir gönüllü olmaya ve nasıl bir iyilik yapabileceğinizi bulmaya davet ediyoruz. Ümit ediyoruz ki; İzmir’den yükselerek bu iyilik harekete tüm ülkeye yayılacaktır. Her zaman ilklere imza atması ve öncü kimliğiyle ön plana çıkan İzmir, iyilik ve dayanışmayı hatırlamakta da ülkeye örnek olur” diye konuştu