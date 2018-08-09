55 yıldır İzmir’de hizmet veren inşaat firması icraatlarını anlattı

55 yıldır İzmir’de çok sayıda projeyi hayata geçiren ve önemli projelerinin yanında milyonlarca lira kentte yatırım yapan Özdeker İnşaat, hayata geçirdiği projeleri için bir tanıtım toplantısı yaptı. Çiğli ilçesinde, çevre yolu, eğitim kurumları, sanayi bölgeleri, Çiğli Ana Jet üssü, Kuş Cenneti ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne yakın konumdaki 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan toplam 333 konutluk Marka 333’te gerçekleştirilen geceye özel olarak indirim kampanyası da düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Özdeker, Çiğli bölgesinin gerek ulaşım olanaklarının kolaylığı, gerekse de üniversite ve hastanelere yakınlığıyla prestijli bir konumda olduğunu belirtti. İzmir’in geleceğine güvendiklerini dile getiren Özdeker, Marka 333’ün 80 milyon TL gibi bir yatırım maliyetine sahip olduğunu ve konutlarda yaşamın başladığını ifade etti.

"Yatırımcılar şimdiden kar etti"

İzmir’de konut projelerinin son dönemde yeni arsa ihtiyacından dolayı kuzeye doğru kaymaya başladığına değinen Erdinç Özdeker, "Çandarlı Limanı, tüp geçit projesi, eğitim kurumları, sanayi bölgelerinin bu bölgede toplanması da burada önemli rol oynuyor. Biz de şirket olarak, buradaki ihtiyaca cevap verecek şekilde bir yatırıma imza atarak Marka 333 projesini yaşama geçirdik. Yüzme havuzları, spor salonları, açık-kapalı otopark, 24 saat güvenlik hizmetinin olduğu projemizde yaşam başladı. İzmir’in farklı bölgelerinden konut satın alanların yanı sıra; Ege Bölgesi’nden farklı şehirlere ve İstanbul’a da satışlar yaptık. Yatırımcılar şimdiden kar elde etti. Bu bölgedeki bir diğer projemiz olan Marka 270 ise bizim için aynı anlamı taşıyor. Bu projemizde 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 270 adet modern yaşam alanı oluşturduk. Marka 333 ve Marka 270 birbirine 800 metre mesafede bulunuyor" diye konuştu.

Metro ve diğer ulaşım olanaklarının yaygınlaşmasıyla şehir merkezine uzak bölgelerde de konut projelerinin birbiri ardına geldiğini ve ilgi görmeye başladığının altını çizen Özdeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir kaliteli iç göç alıyor. İstanbul’a uçakla 1 saat, kara yoluyla da dört saatte varılacak. Bildiğiniz gibi İstanbul’da yaşam her geçen gün zorlaşıyor. İzmir’e yakın zamanda bir göç bekleniyor. Bu nedenle özellikle nitelikle ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek kalitedeki projeler ilgi görecek. Biz bu kalite çizgisini yıllardır hep üst noktaya taşımak için çalıştık. Yeni yatırımlarımızı da bu felsefeyle devam ettiriyoruz."