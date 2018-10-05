56 göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 56 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, 5 Türk göçmen kaçakçısı da polis tarafından yakalandı.

Dün gece saat 04.15 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 52 Afganistan ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde olayla bağlantısı bulunan 5 Türk göçmen kaçakçısı da karada yakalandı.