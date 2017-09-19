6. Bergama Foto Maratonu sonuçlandı

Bergama Foto Maratonu sonuçlandı.

UNESCO kenti Bergama’da, bu yıl 6. düzenlenen Bergama Foto Maratonu sonuçları belli oldu. Yarışmada bir de "Bisiklet Hayattır" konulu özel ödül verildi. 6. Bergama Fotoğraf Günleri ve Foto Maratonunda ayrıca üç kategoride 30 adet fotoğrafa da sergileme ödülü verildi. "Tarih-Mimari" kategorisinde İstanbul’dan Sertaç Nurtan, "Hayatın İçinden" kategorisinde Mersin’den Ercüment Ersoy, "Merkezden Uzakta-Kırsal" kategorisinde İzmir-Bergama’dan Emrah Taşkıran birincilik ödülünün sahibi oldu.

Üç kategoride İzmir’den Serkan Ülker, İzmir’den Hamedi Peyman Behtash ve Balıkesir’den Bünyamin Karataş ise mansiyon ödülü kazanan isimler oldu. "Bisiklet Hayattır" konulu özel ödülü ise İzmir’den Murat Yılmaz kazandı.