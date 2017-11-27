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27 Kasım 2017 19:03

6 milyon dolara mal olan Star Rafinerisi 2018’de üretime başlıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 milyon dolarlık dev yatırımla çalışmaların devam ettiği Star Rafinerinin 2018’de üretime başlayacağı duyuruldu.

6 milyon dolara mal olan Star Rafinerisi 2018’de üretime başlıyor

27 Kasım 2017 19:03

Rafinerinin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, tesisler cari açığın azaltılmasına vereceği katkıyla ve oluşturacağı istihdamla da ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlenecek.


İzmir’in Aliağa ilçesinde 2011’de temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılan Socar’ın Türkiye iştiraki Star Rafineride çalışmalarda artık yavaş yavaş son aşamaya gelindi. 2018 Eylül ayında hizmete alınacak tesislerde bugüne kadar belirlenen önemli projeler bitti. Toplamı 386 bin 200 metreküp olarak planlanan beton işlerinin yüzde 99,7’si tamamlanırken, 76 bin 644 ton olarak öngörülen çelik imalatının ise 76 bin 435 tonu yoğun çalışmayla bitirildi. Ham petrol ile ana ve ara ürün depolamak üzere inşa edilen, toplam kapasitesi 1.6 milyon metreküp olarak planlanan 76 adet silindirik ve küresel tankın tamamının montaj ve test aşaması da sona erdi. Öte yandan, 55 bin ton olan yer üstü boru montajının 54 bin 413 tonu da hizmete alındı. Onlarca işçi ise süren çalışmalarla yüzlerce saat mesai harcadı.



Projede 19 bin 500 çalışan var, bin kişi istihdam edilecek


Merakla beklenen Star Rafinerisinin 6 milyon dolarlık dev yatırımla tamamlanması beklenirken, rafinerinin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Aliağa ilçesindeki Star Rafinesinde düzenlenen toplantıda konuşan Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Halen 14 ülkeden 19 bin 500 çalışanı bulunan projenin yüzde 96.4’ünün tamamlandığını kaydeden İlter, rafinerinin faaliyet sürecinde yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.



Ülke ekonomisine 1.5 milyar dolarlık katkı


İlter, Star Rafinerinin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, tesislerde yılda 1.6 milyon ton nafta, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 4.8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel ile petrokok, ksilen, reformat ve kükürt üretileceğini söyledi. Star Rafinerinin 2018 yılının Eylül ayı itibarıyla Aliağa ve ülke ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri haline geleceğini belirten İlter, cari açığın azaltılmasına vereceği katkıyla ve oluşturacak istihdamla da ülke kalkınmasında önemli rol üstleneceğini aktardı. İlter, rafinerinin ülke ekonomisine de 1.5 milyar dolar gibi büyük bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.




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