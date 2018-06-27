6. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası başladı

Çeşme Belediyesi’nce 6 yıldır düzenlenen, Türkiye Satranç Federasyonu’nun etkinlikler takviminde de yer alan ve dünyada satranç sporcuları arasında büyük ilgi gösterilen Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’nın ilk hamlelerini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova’nın oğlu Bartu Akova’ya karşı, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise Kıdemli Emektarlar Türkiye Şampiyonu Salih Muratoğlu’na karşı yaptı. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde başlayan dev turnuva 1 Temmuz tarihinde sona erecek.

Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, “ Bu güzel turnuvaya katılıp isimlerini satranç tarihine yazdıracak sporcularımızı kutluyor, tüm sporculara başarılar diliyorum. Yalnızca zekanın kullanıldığı bu güzel turnuvada umarım güzel dereceler elde edersiniz. Bu turnuvada emeği geçen başta Çeşme Belediyesi olmak üzere tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyor, katılımcı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

"Turnuva, Çeşme’nin tanıtımına önemli katkı sağlıyor"

1 Temmuz tarihinde, saat 16.00’daki ödül töreni ile son bulacak olan turnuvaya bu yıl da büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında farklı bir yere sahip olan Çeşme, 6 yıl önce başlattığımız bu uluslararası turnuva ile dünyadaki satranç sporcuları arasında da ilgi gördü. Satranç dünyasının büyük ustaları, turnuvamıza aileleri ile birlikte katılarak, hem turnuvamıza renk katıyorlar, hem de aileleri ile birlikte Çeşme’mizi tanıma fırsatı bularak güzel bir tatil yapıyorlar. Çeşme Open Satranç Turnuvasına ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl da 16 ülkeden, 39’u satranç ünvanlarına sahip, 727 satranç sporcusunu ağırlayacağız. Ayrıca Türkiye’nin birçok kentinden, her yaştan satranç sporcusu Çeşme’ye gelecek. Çeşme’mizin dünyada saygın bir yere sahip olan satranç sporuyla da anılması bizleri mutlu edecek. Turnuvanın, bu önemli zeka sporunun ilçemizdeki çocuklar arasında da yayılmasına ve sevilmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Turnuvaya güçlü isimlerin katılması dikkatleri Çeşme’ye çekti"

Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç ise turnuvanın her yıl daha fazla sporcuyu ağırladığına vurgu yaparak, “ Çeşme Open turnuvası adını dünya satranç ligine yazarak katılımcıları ile kalitesini ortaya koymuştur. Bu turnuvanın Uluslararası statü kazanmasını sağlayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’a satranç sporuna verdiği destekten dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çeşme kaymakamımız, Garnizon Komutanımıza ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onların desteği olmasaydı bu turnuva daha düşük bir seviyede olacaktı. Bu yıl Çeşme Open’ın A-B ve C kategorilerine katılan isimlerin çok güçlü olması ise Dünya’nın gözünü Çeşme’ye çevrilmesine neden oldu. Turnuva boyunca tüm maçlar tüm dünyada internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çeşme Open’da dereceye girmek için mücadele verecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Dünyaca tanınan Büyük Usta’lar turnuvaya katılıyor

Satranç Turnuvası’na; Türkiye’den Kıvanç Haznedaroğlu ve Vahap Sanal’ın da aralarında bulunduğu, Ukrayna,Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Türkmenistan ve Özbekistan’dan 13 Büyük Usta (Grand Master) katılıyor. Ayrıca Kadın Büyük Usta (WGM) ünvanına sahip Türkiye’den Betül Cemre Yıldız ile Gürcistan ve Azerbaycan’dan birer kadın sporcu turnuvaya katıldı.

6. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’na; Uluslararası Usta (IM) ünvanlı, Türkiye ve Azerbaycan’dan 2’şer sporcu, Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanına sahip Zehra Topel, FIDE Ustası (FM) ünvanlı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den 8 sporcu, Usta Adayı (CM) ünvanlı 4 Türk sporcu ve Kadın Usta Adayı (WCM) ünvanlı 3 Türk sporcu da katıldı.

A-B ve C kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 39 ünvanlı sporcunun dışında, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan’dan 688 satranç sporcusu katılıyor.