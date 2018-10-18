6,3 milyar dolarlık yatırım değeri ile STAR Rafineri

Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye'nin Rafineri-Petrokimya entegrasyonunu hayata geçiriyor. Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılımıyla yarın düzenlenecek törenle üretim faaliyetine başlıyor.

Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Stratejik Teşvik Belgesini alan şirket olma özelliğini taşıyor. STAR Rafineri ülke ekonomisi ve sanayinin ihtiyaçları gözetilerek stratejik ürünlere odaklanıyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'de yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. STAR Rafineri, Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak. Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle STAR Rafineri, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak.

STAR Rafineri, inşaatın en yoğun olduğu dönemde 3 binden fazla mühendis, 14 ülkeden 19 bin 500 kişiye istihdam sağlarken, işletme döneminde de bin 100 kişiye istihdam sağlayacak. Şirkette elektrik kablolarının toplam uzunluğu ise tam 5 bin 400 kilometre. Türkiye petrokimya sektörünün dışa bağımlılığını azaltacak STAR Rafineri'de petrokimya sektörü için önemli ham maddeler olan nafta, ksilen ve reformat ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, LPG ve petrokok gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. STAR Rafineri, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılımıyla yarın düzenlenecek törenle üretim faaliyetine başlayacak.

Rakamlarla STAR Rafineri

STAR Rafineri, petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak. Günde 214 bin varil ham petrol işleme kapasitesi, günlük 34 bin metreküp ham petrol işleme kapasitesi ve bin 640 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunacak. Yılda 4,8 milyon ton düşük kükürtlü motorin, yılda 1,6 milyon ton jet yakıtı, yılda 1,6 milyon ton nafta, yılda 300 bin ton LPG üretecek.