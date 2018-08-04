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04 Ağustos 2018 12:46

7 Ağustos’ta, 7 ülke 7 sanatçı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 farklı milletten 7 sanatçının yer aldığı “Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası”nı konuk edecek.

7 Ağustos’ta, 7 ülke 7 sanatçı

04 Ağustos 2018 12:46

Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarının yer alacağı bu renkli konser, 7 Ağustos’ta Kültürpark Kaskatlı Havuz yanında gerçekleşecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarında düzenlediği konserler, yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Kültürpark sanat etkinlikleri kapsamında sahne sırası, pek çok coğrafyada yakından tanınan Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası’nda..


Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarını kendilerine özgü bir tarzda yorumlayan orkestra, İzmirliler’e muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. 7 farklı millete mensup 7 müzisyenden oluşan orkestra Katalan, Yunan, İtalyan, Rus ve Ortadoğu şarkılarından rock müziğinin enerjik tınılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede söyledikleri şarkılarla dinleyicilerini müziğin sihirli dünyasında buluşturacak. Kültürpark Kaskatlı Havuz yanındaki ücretsiz konser, 7 Ağustos Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak.




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