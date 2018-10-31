7 mültecinin cenazesi Irak'a gönderildi

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 mültecinin cenazeleri uçakla Irak'a gönderildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan ancak eşi ile oğlu hayatını kaybeden Iraklı Muhammed Ali Sabah, Bağdat'ta şarkıcı olduğu için tehdit edildiğini ve bu nedenle yurt dışına kaçmak istediklerini söyledi.

Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu hayatını kaybeden mültecilerin cesedi için İzmir Adli Tıp Kurumunda yürütülen işlemler devam ediyor. İşlemleri tamamlan 7 kişinin cenazesi akrabalarına teslim edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulanlardan Irak vatandaşı Muhammed Ali Sabah, başındaki dikişler ve kolundaki alçıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gelerek kazada hayatını kaybeden eşinin ve 1,5 yaşındaki oğlunun cesedini teşhis etti.

“Şarkıcı olduğum için tehdit ediliyorduk”

Kaza yapan kamyonun kasasına en son kendisinin bindiğini söyleyen Sabah, olay anını hatırlamadığını dile getirdi. Gözünü hastanede açtığını anlatan Sabah, Bağdat'ta şarkıcı olduğunu ve tehdit aldıkları için Irak'tan uçakla Türkiye'ye kaçtıklarını ifade ederek, kendilerini Yunanistan'a götürmeyi vaat eden insan kaçakçısına 3 bin 500 dolar da para verdiklerini söyledi.

Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haitham Ahmed Star ise kazada hayatını kaybedenlerden 7 kişinin daha Iraklı olduğunu tespit ettiklerini açıklayarak, “Ege Denizi açıklarında batık durumda bulunan ve içerisinde 11 Iraklı ile 1 Afgan uyruklu insanın bulunduğu teknenin çıkarılması için çalışmaların sürüyor. Teknenin bir an önce çıkartılarak ailelerin cenazelerine kavuşmasını istiyoruz” dedi.