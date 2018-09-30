7. Uluslararası Balkan Festivali sona erdi

Uluslararası Balkan Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Balkan ezgileriyle bezenmiş konserlerle binlerce İzmirliyi coşturan festival, maharetli ellerde yapılan geleneksel Balkan lezzetlerinin ortaya konduğu yemek yarışmasıyla da damakları şenlendirdi.

28-29 Eylül tarihlerinde Şirinyer Pazaryerinde düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali coşkulu ve bayram havasında geçen etkinliklerle son buldu. İkinci gün Balkan Halk Oyunları gösterileriyle şenlenen festival, yüzlerce katılımcının keyifli zaman geçirdiği unutulmaz anlara sahne oldu. Balkan ezgilerine kendini kaptıran Bucalılar bol bol dans edip coşkuya ortak oldu.

Festival kapsamında düzenlenen “Balkan Yemekleri Yarışması” ise hem gözleri hem damakları şenlendirdi. Balkanların kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerinin sunulduğu yemek yarışmasında yarışmacılar 4 kategoride yarıştı. Balkan yemekleri yarışmasında jüri üyeliği yapan duayen şefler muhteşem lezzetler karşısında karar vermekte zorlandı. Yarışma sonunda et yemekleri, zeytinyağlı, hamur işi ve tatlı kategorilerinde yarışan yarışmacılardan Yeşim Melha Seltürk et yemeklerinde, Gülizar Akın Balgöç zeytinyağlılarda, Feride Altan hamur işlerinde, Saliha Nezir ise tatlılarda birincilik ödülüne layık görüldü.

Festivalin kapanış konserini ise Balkan müziğinin sevilen ismi Burhan Güneş verdi. Güneş, sesi, şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile Buca'da unutulmaz bir Balkan rüzgarı estirdi.