7 üniversite bitirdi, itfaiyecilik mesleğinden vazgeçmedi

Genç itfaiyecinin şimdiki hedefi ise doktora yapmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire İtfaiye gurubunda itfaiye eri olarak çalışan Ahmet Kırtaş’ın (30) farklı bir özelliği var. Kırtaş, Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü bitirdi. Bir yıl içinde de KPSS puanı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına atanan Kırtaş, hayalini kurduğu itfaiyecilik mesleğine de adım attı. Kırtaş, hem çalışarak yangından yangına koşup hayat kurtardı, hem de teker teker üniversiteleri bitirmeye başladı.

Tam 7 üniversite bitirdi

Önce Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde Lisans eğitimini alan genç itfaiyeci, ardından da Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirdi. Daha sonra tekrar sınavlara giren genç itfaiyeci yılmadı, Katip Çelebi Üniversitesinde de İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında yüksek lisans yaptı. Aynı anda Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim bölümünü de okuyan genç adam bununla da yetinmedi. Ardından Atatürk Üniversitesi Acil Durum Afet Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık bölümlerine yerleşerek buradan da mezun oldu. Şu anda 7 üniversite bitiren Kırtaş, doktorasını yapmak içinde kolları sıvadı.

"Ne kadar üniversite bitirsem de itfaiyecilikten vazgeçmeyeceğim"

7 üniversite bitiren ve mesleğe olan tutkusu, bağlılığı ve merakı herkesin dikkatini çeken Ahmet Kırtaş, itfaiyecilik mesleğini çok sevdiğini ve adeta mesleğine aşık olduğunu söyledi. Ahmet Kırtaş, İHA’ya şu açıklamaları yaptı:

"Benim hayal ettiğim meslek itfaiyecilikti ve ben istediğim mesleği severek yapıyorum. Avrupa ülkelerinde itfaiyecilik çok değerli ve kutsal bir meslek ama ülkemizde pek öyle görünmüyor. Ben mesleğimi seviyorum. Kendi mesleğimi daha iyi nasıl yaparım dedim ve mesleğimle ilgili olarak kısa sürede tam 7 üniversite bitirdim. Bu benim için hiç kolay olmadı. Amirlerim, ekip arkadaşlarım ve üniversitedeki hocalarım bana bu konuda çok destek oldular. Nöbetlerimde hem işimi yaptım, hem ders çalıştım. Bence okumanın yaşı yoktur. Üniversite bitirdim ama işimi akademik düzeyde yapıyorum. Şimdi biraz kafamı dinledikten sonra doktora yapmak için yeniden kolları sıvayacağım. Ne kadar üniversite bitirsem de itfaiyecilikten vazgeçmeyeceğim. Bu mesleği herkese tavsiye ediyorum."