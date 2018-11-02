750 milyon dolar oyun pazarının olduğu Türkiye'de 'yerli oyun' çağrısı

Oyun temalı videoları ile 3 milyona yakın takipçiye ulaşarak YouTube'de fenomen olan Yavuz Selim, "Türkiye'nin milli oyunlarının olması ve yurt dışına tanıtılması gerekiyor. Türkiye oyun pazarının büyüklüğü 2017'de 750 milyon doları aştı" diyerek milli oyun projesine tüm birikimleriyle destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Ailesinin maddi durumu nedeniyle zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten ünlü YouTuber Yavuz Selim, son yıllarda katlanarak artan 3 milyona yakın abonesiyle oyun dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında büyük bir ivme kazanan yerli ve milli hareketinin dijital dünyada da sürmesi gerektiğinin altını çizen Selim, "Türkiye'de 7'den 70'e herkes hayatının bir döneminde oyun oynuyor. Özellikle son yıllarda; zihni geliştirirken, eğlendiren taktiksel oyunlar ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'de bilişim alanında da önemli adımlar atılmaya başlandı. Gerek oyun, gerekse bilişim alanındaki çalışmalarımızın milli oyun projesinde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de oyun pazarının büyüklüğü 2017'de 750 milyon doları aştı

Yazılım sektöründe dahi gençlerin olduğuna vurgu yapan Selim, "Türkiye kendi milli oyununu geliştirmeli. Çizgi film sektöründeki millileşme hareketinin bir benzerinin oyun dünyasında gerçekleştirmeliyiz. Şahsım ve ekibim olarak bu projede gönüllü olarak yer almaya ve her türlü desteği vermeye hazırız; artık dışarıdan oyun ithal etmeyelim” diye konuştu.

Türkiye oyun pazarının büyüklüğünün 2017'de 750 milyon doları aştığına dikkat çeken Selim, "Türkiye'de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Türk insanı oyun başında ciddi bir vakit geçiriyor. Dünya çapında oyun piyasasında daha fazla söz sahibi olmalıyız” diye konuştu.