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05 Temmuz 2017 11:45

784 sayfalık Çatı İddianamesi kitaplaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, (TAY-DER) FETÖ örgütünün anlatıldığı Çatı İddianamesini kitaplaştırdı ve örgütün gerçek yüzünü anlattı.

784 sayfalık Çatı İddianamesi kitaplaştırıldı

05 Temmuz 2017 11:45


Fethullaçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) örgüt listesine alınmasının ardından kurulan Fetullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, (TAY-DER) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 73 sanık için hazırlanan Çatı İddianamesi kitaplaştırdı. Dernek, kitapta aşama aşama örgütün gerçek yüzünü anlattı.



FETÖ’nün ihaneti, karanlık ilişkileri anlatıldı


Askeriye, emniyet ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sızma yönteminin anlatıldığı kitapta ayrıca, örgütün gizli servislerle olan yakın ilişkileri de mercek altına alındı. 784 sayfa olarak okuyucuyla buluşan kitap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye farklı bir bakış açısı kazandırdı.


TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük tarafından hazırlanan kitapta her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, kitapta bilinmeyen bazı karanlık ilişkilerde ortaya çıkartıldı. Muhammed Gömük, 784 sayfalık Çatı İddianamesini kitaplaştırma nedenlerini anlatarak, kitap için ciddi araştırmalar yaptıklarını söyledi. Gömük, “FETÖ’ nün en çok bilinmeyen Opus Dei, Moon Tarikatı gibi esrarengiz organizasyonlar ve birtakım gizli servislerle olan gibi bağlantılarını da bu iddianamede çok net ifadelerle bulabileceksiniz. Bu küçümsenecek bir değer değildir. FETÖ’nün 50 yıllık tarihinde bu gibi bağlantıları nedense bir tabu gibi görülmüş; tabuları yıkmak isteyen Necip Hablemitoğlu gibi isimlerse bunun bedelini canlarıyla ödemişlerdir. İşte bu türden çok kıymetli bilgileri kitapta yayımladık” dedi.




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