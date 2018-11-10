8 bin 500 yıllık tarihi bulunan antik kentlere özel kitaplar ilgi çekti

Tarih ve kültür alanındaki akademik çalışmalara büyük önem veren Aliağa Belediyesi, "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında yayımladığı kitaplarla akademi dünyasının dikkatini çekti.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve önemli bir uygarlık birikimini içesinde barındıran Myrina ve Gryneion antik kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmalarına büyük destek veriyor.

Aliağa Belediyesi, son dört yıldaki destekleriyle, Adnan Menderes Üniversitesi akademik heyeti tarafından gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları kitaplaştırılarak arkeoloji dünyasının hizmetine sundu. “Myrina ve Gryneion Arkeoloji Yüzey Araştırmaları” adı ile iki cilt halinde yayımlanan kitaplar akademi dünyasının büyük ilgisini çekti. Aliağa Belediyesi'nin, toplam dört cilt olarak planladığı kitapların üçüncü ve dördüncü ciltlerini de önümüzdeki aylarda basarak tüm üniversitelere ve kütüphanelere ücretsiz olarak hediye edeceği öğrenildi.

Tarih severlerin ve arkeoloji tutkunlarının başucu kitabı olacak eserlerin ilk cildi 320, ikinci cildi ise 446 sayfa olarak yayımlandı. Myrina ve Gryneion'daki arkeoloji yüzey araştırmaları, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doc.Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütüldü.

Basılan iki ciltte, Myrina ve Gryneion antik kentleri ile ilgili tüm tarihi, arkeolojik ve kültürel miraslar yer aldı.