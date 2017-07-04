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04 Temmuz 2017 11:27

8 ülkenin kardeş kenti İzmir’de buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı kıtada İzmir’le "kardeş" olan 7 kentin gençlerini, “Nice to Meet You” (tanıştığımıza memnum oldum) etkinliği çatısı altında ağırlayacak.

8 ülkenin kardeş kenti İzmir’de buluşacak

04 Temmuz 2017 11:27


İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek aralarında bir bağ oluşturmak, barışa katkı sağlamak ve "Kardeş Kentler" ile olan ilişkileri güçlendirmek amacı ile 11-17 Eylül tarihleri arasında "Kardeş Kentler Gençlik Kampı" düzenliyor.


“Nice to Meet You” (tanıştığımıza memnum oldum) adı altında gerçekleştirilecek kampa Azerbaycan-Bakü, Almanya-Bremen, Güney Afrika- Cape Town, Bulgaristan-Kırcaali, Bosna Hersek-Mostar, Çin Halk Cumhuriyeti-Tianjin ve Wuhan, Rusya-Volgograd ve İzmir’den 12-15 yaş aralığında 30 genç katılacak.


Doğal Yaşam Parkı ve Efes günlük gezilerinin yanı sıra bisiklet turu, kaya tırmanışı, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin de yer alacağı programda, ‘Benim Şehrim, Senin Bakış Açın" ve "Arkadaşımın Dilini Öğreniyorum" gibi etkinliklerle kültür paylaşımları gerçekleştirilecek.


Kamp, Buca Kaynaklar bölgesindeki İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.




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