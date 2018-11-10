80 bin TL'lik altın ‘bir anlık dalgınlık'la yok oldu

İzmir'de komşusuna giderken, evde çalınması korkusuyla poşet içinde yanına aldığı 80 bin lira değerindeki altınlarını çantasında telefonunu ararken bir duvarın üzerinde unutan yaşlı kadın, altınlarını alan kişiye seslenerek, "Çocuklarımın 15 yıllık birikimiydi. Allah rızası için, engelli çocuklarım hakkına alan getirsin. Ben kızmayacağım, şikayetçi olmayacağım. Karşılığını da vereceğim, boş çevirmeyeceğim. Allah'ın aşkına geri getirsinler. Getirene ömür boyu minnettar kalırım, çünkü o çocuğumun hakkı benim içimi yakıyor” dedi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan ve 3 işitme engelli çocuğu bulunan Nimet Ener (60), komşusunu ziyaret etmek için evden çıktı. Evde çalınması korkusuyla yanına 80 bin lira değerindeki altınlarını da alarak çantasına koydu. Komşusuna yaklaştığı sırada terleyip ceketini çıkarmak isteyen yaşlı kadın, telefonunu yanına almadığını düşündü. Hemen sokaktaki bir duvarın yanına giden yaşlı kadın, çantasına bakmaya başladı. Bu sırada çantasındaki altınları da çıkartarak duvarın üzerine koydu. Daha sonra telefonunu çantasında bulamayan Ener, telefonunu almak için çantasını aldığı gibi geri dönerek evinin yolunu tuttu. Altın dolu poşetini ise üzerinde unutan yaşlı kadın, bu defa altınların yanında olmadığı görünce hemen duvarın oraya gitti. Bir anlık dalgınlıkla unuttuğu altınların yerinde olmadığı gören yaşlı kadın, neye uğradığını şaşırdı.

"Bir baktım altınlar yok”

Yaşadığı o anları anlatan Nimet Ener, "Evden çıkarken çantama koydum. Geldim duvarın olduğu yere terlediğim için ceketimi çıkarayım dedim. Sonra duvarın üzerine çantamı koydum. O sırada telefonumun olmadığını fark ettim. Çantadan altınları duvarın üzerine koydum. Telefon olmayınca eve koştum. Altınları unuttum duvarın üzerinde, eve koştum. Eve vardığımda, telefonum meğer ceketimin cebindeymiş. O sırada bir baktım, çantamın içinde hafiflik var, baktım altınlar yok. Hemen buraya geri geldim ama altınlarım yok. O günden beridir her yerde aradım, yok" diye konuştu.

Altınların 15 senelik birikimi olduğunu ifade eden Ener, “Hepsi çocuğumun birikimiydi. İşitme engelli kızımın altınlarıydı. Bankaya yatıracaktım. Kendi üzerime yatırmayayım çocuğumla gideyim yatırayım diyordum. Biriktireyim, yanımda saklayıp muhafaza edeyim, çocuğum çıkınca işten yatırayım diyordum. Ama kayboldu” dedi.

“Allah rızası için getirsinler, şikayetçi olmayacağım”

Altınlarını kaybetmesinin ardından iki hafta geçmesine rağmen hala bir haber alamadığını ifade eden talihsiz kadın, "Allah rızası için, engelli çocuklarım hakkına alan getirsin. Ateş gibi yanıyor karnımın içi. Allah rızası için alan getirsin. Kul hakkı bu, hem de nasıl kul hakkı anlatılmaz. Engelli çocuk ben ona saklıyordum onları, o onun hakkı kimsenin hakkı değil. Ne gece ne gündüz duyan gören varsa çalışan çocuğumun hakkı için en yakın karakola götürseler çok sevinirim. Ben kızmayacağım, şikayetçi olmayacağım. Ben karşılığını da vereceğim, boş çevirmeyeceğim. Allah'ın aşkına geri getirsinler. Çocuklarımın hakkı benim içimi mahvediyor, vicdan azabı çekiyorum. 15 gündür neler yaşadım bir ben bir Allah biliyor. Getirene ömür boyu minnettar kalırım, çünkü o çocuğumun hakkı benim içimi yakıyor. Çocuğum da üzüldü çok ağlıyor, ağlaya ağlaya çalışıyor. Allah rızası için getirsinler” ifadelerini kullandı.

Altınları kaybettiği sokağa yazı astı

Altınlarının bulunması için karakola da başvuran yaşlı kadın, hala bir haber alamadı. Çaresiz kalan Nimet Ener, altınları kaybettiği duvarın yanına da 'Burada değerli eşyalarımı kaybettim. Bulan, gören varsa Allah rızası için telefonumu arasın' şeklinde bir yazı yazarak astı.