800 yıllık kule onarımda

Kule ile birlikte, mahalledeki park da düzenleme alanı içindeyken, düzenlemenin bitmesiyle birlikte tarihi Birgi kenti derli toplu bir görünüme kavuşacak.

İzmir Valiliği ve Ödemiş Belediyesinin ortak çalışmaları ile uygulanacak proje kapsamında 12. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen tarihi Küp Uçuranlar Kulesi restore edilecek. Son yıllarda yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi kule proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden turizme kazandırılacak. Onarımın 2019 yılının başlarında bitmesi bekleniyor.

Küp Uçuranlar Kulesi

Birgi Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan üç katlı yapının Bizans dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Yuvarlak temel üzerinde çok cepheli olarak inşa edilen taş yapı 1997-1998 yıllarında da restore edilmiş ve çevresindeki parkla birlikte kafe restoran olarak hizmet vermişti.

Birgi Muhtarı Mehmet Yapıcı, kulenin uzun zamandan bu yana bakımsız kaldığını, çevresindeki bahçenin de otlara büründüğünü belirterek, “Birgi’ye yakışmayan bu manzaranın onarım çalışması sonrasında toparlanmasını ve turizmin hizmetine girmesini bekliyoruz” dedi.

Yapıcı, tarihi yapının turizme kazandırılmasının yükselen yıldız Birgi’ye yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, “Küp Uçuranlar Kulesi, Birgi’de bilinen adıyla Kuleli, yapı olarak bölgenin en önemli, tarz yapılarından biri. Birçok hikâyesi var. Bu yapının restore edilip Birgi turizmine kazandırılmasının Birgi ve bölgemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Dileriz kısa sürede onarım çalışmaları biter" ifadelerini kullandı.