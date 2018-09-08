87. İEF’de Karşıyaka coşkusu

kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na, ’Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ ile ’Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ temasıyla katılan Karşıyaka Belediyesinin standı ilgi çekti. İlk günden yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği stantta katılımcılara halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Karşıyaka Belediyesi, 87. İEF’e 250 metrekarelik bir stantla katıldı. 3 No’lu holde bulunan stantta yer alan, ilçenin simgesi ’Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ ile ’Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nden taşınan dinozor replikaları katılımcıların büyük ilgisini çekti. İlk günden yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Karşıyaka Belediyesi standı, halk oyunları gösterileri ile de konuklarına renkli dakikalar yaşattı.

En renkli stant

Stantta, fuar boyunca Karşıyaka’nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile belediyenin eğitim, kültür, teknoloji ve çevre gibi farklı alanlardaki örnek projeleri tanıtılacak. Üretici Kadın Kooperatifi’ne ayrılan bölümde de el emeği göz nuru ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak. Ayrıca halk oyunları, jimnastik ve modern dans gösterileri, çocuklara yönelik aktiviteler ile sportif faaliyetler de fuara renk katacak.

“Zenginliklerimizi paylaşacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye’nin en büyük ve köklü fuar organizasyonlarından biri olan İEF’ye, Karşıyakamıza çok yakışan bir stantla katıldık. Fuarda yatırım ve hizmetlerimizi geniş kitlelere aktarıyoruz, güzelliklerimizi ve zenginliklerimizi paylaşıyoruz. Etkinlik ve sürprizlerimizle de tüm ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Herkesi standımıza bekliyoruz” dedi.