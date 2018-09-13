87. İEF'de Karşıyaka coşkusu

Karşıyaka Belediyesi, "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" temasıyla 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) en dikkat çeken standı olmayı başardı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, meclis üyeleri ve muhtarlar da standı ziyaret etti.

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 87'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na, "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" temasıyla katıldı. Anıt ve dev dinozor maketleri 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olurken, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da meclis üyeleri ve muhtarlar ile stantta misafirlerini ağırladı. Kadın Kooperatifi satış noktası da en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Başkan Akpınar, stant içinde kurulan orkestra ile birlikte bateri çaldı ve konukların güzel vakit geçirmesini sağladı.

"Herkesi standımıza bekliyoruz"

Her yıl hizmetlerimizin üzerine biraz daha artı koyarak ilerliyoruz. Biz, toplumun her kesimini kucaklayan hizmetleri hayata geçiriyoruz ancak en büyük yatırımı çocuklara yapıyoruz. Onların bilimle, sanatla iç içe yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Başta; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü projelerimiz olmak üzere, tüm hizmetlerimizi, yatırımlarımızı görmek isteyen herkesi İEF'deki standımıza bekliyoruz” dedi.