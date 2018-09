87. İEF'in kapanışı da coşkulu oldu

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) son gününü de dopdolu içerikleriyle noktaladı. Fuarın son gününü kaçırmak istemeyen on binlerce ziyaretçi Kültürpark Fuar Alanını doldurdu. Ziyaretçiler birbirinden eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

87. İEF'in son gününün konukları İsmet İnönü Sanat Merkezinde 'Hayat Bayram Olsa' ile Ali-Aysun Kocatepe, Rock Sahnesinde sevilen rock grubu 'Redd' ve Mogambo'da ise usta sanatçı 'Bülent Ortaçgil' oldu. 'Palyaço ve Sokak Gösterileri' ile 'Free Fall' alanı da diğer günlerde olduğu gibi son günde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Redd konserini izleyen ve sosyal medya hesabından konseri canlı yayınlayan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, daha sonra Mogambo'ya geçerek, ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil'i dinledi.

Folkart sponsorluğunda 5 farklı dalda, fuar alanı içerisinde 9 ayrı noktada gerçekleşen etkinliklerle fuar ziyaretçileri 10 günlük süre boyunca eğlenceli, coşkulu, adrenalin dolu zamanlar yaşadı.

Türk müziğinin efsane isimleri Ali ve Aysun Kocatepe, İsmet İnönü Sanat Merkezinde şarkılara eşsiz yorumlarıyla yeniden hayat verdi. En sevilen şarkılarını sevenlerine söyleyen Ali-Aysun Kocatepe, İEF'in son gününe yakışır bir kapanış konseri gerçekleştirdi.

Ali ve Aysun Kocatepe, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gecesinde kapanış konserini vermiş olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Her fırsatta İzmir'e gelmeye çalıştıklarını belirten Ali-Aysun Kocatepe, "Emeği geçen herkese, bizi davet ettikleri için Volkan ve Bora Severcan'a, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda emeği geçen herkese ve Folkart'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Redd, Rock Sahnesinde son konseri verdi

2005 yılından bu yana 6 albüme imza atan, pek çok parçası hit olan ünlü rock grubu 'Redd' Rock Sahnesinde İEF'in son gününde konser verdi. Folkart sponsorluğunda bu yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi'nin son konuğu olan Redd, en sevilen şarkılarını konser alanına gelen hayranlarına seslendirdi. 'Mutlu Olmak İçin', 'Aşk Virüs', 'Dünya', 'Nefes Bile Almadan', 'Falan Filan' ve daha birçok şarkısını muhteşem bir performansla söyleyen grup kendilerini dinlemeye gelen sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Redd, hayranlarıyla birlikte Rock Sahnesinden İzmir'in simgelerinden Ege Güneşi isimli dönme dolap manzaralı fotoğraf çektirdi.

Meltem Cumbul konserde

Konseri izleyenler arasında ünlü oyuncu Meltem Cumbul da yer aldı. Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından konseri canlı yayınladı. Sonrasında kuliste Redd Grubu ile bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirdikleri konser sonrasında açıklama yapan grubun solisti Doğan Duru, "Fuar'da birçok sahnede, birden çok konser vardı. Bunlardan bir tanesinin Rock Sahnesi olması da çok güzel olmuş. Redd olarak İzmir'i çok seviyoruz, burada çok güzel bir dinleyicimiz var. Bu gece de çok güzel bir konser oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

2019 yılında dinleyicilerin yeni bir Redd albümüyle buluşacaklarının da müjdesini veren Duru, yeni albümlerinin diğerlerinde de olduğu gibi soundunun farklı olacağını söyleyerek yeni çıkacak olan albümlerinin daha neşeli olacağını da ifade etti.

Mogambo Bülent Ortaçgil ile kapanışı yaptı

'Benimle Oynar mısın?', '2. Perde', 'Oyuna Devam', 'Eski Defterler' ve daha birçok albüme imza atan, şarkılarını kendisine özgü bir tarzla yorumlayan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, 87. İEF'in Mogambo'daki kapanışını yaptı. Folkart sponsorluğundaki Mogambo Caz Gecelerinde sevenleriyle buluşan Ortaçgil, konsere gelenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Bülent Ortaçgil'i dinleyeme Redd grubu üyeleri ve Meltem Cumbul da geldi. Mogambo'yu dolduran dinleyicilerine en sevilen şarkılarını söyleyen Ortaçgil, fuarın en kalabalık ve coşkulu konserlerinden birini de vermiş oldu. 'Bu İş Zor Yonca', 'Benimle Oynar Mısın?', 'Sensiz Olmaz' ve daha pek çok unutulmaz şarkısını söyleyen Ortaçgil, adından bir kez daha söz ettirdi.

Sokak ve palyaço sahneleri Fuar'ın vazgeçilmezi oldu

Her biri kendi alanında profesyonel olan, dünyanın pek çok yerinde sergiledikleri gösteri ve şovlarla büyük beğeniler toplayan sokak gösterileri sanatçıları fuar boyunca en renkli ve farklı şovlarını Kültürpark'ta sahnelediler. Jimnastikten akrobasiye, sihirbazlıktan jonglörlüğe kadar birbirinden farklı ve ilginç şovları fuara gelenlere sunun sanatçılar, kendilerini izleyenlerden tam not aldı. Fuar alanında 4 farklı noktada kurulan Sokak Gösterileri sahnelerinde sergiledikleri gösterilerle her yaştan izleyici komik ve eğlenceli gösterileri izlerken Palyaço Sahnesinde de çocuklara yönelik şovlar yine profesyonel sokak sanatçıları tarafından sahnelendi.

9 günlük fuar süresi boyunca farklı noktalarda bulunan 'Circo Puntino, Cronopia, Funny Kito, Mencho Sosa, Grete Gross, Flying Dutchman, Raoul Gomiero, Diogo Alvares, Tavo Tavisnky, Great Wolynski, Toni Smith, Mr. Copini, Popeye&Olive, Hoopelai, Paolo Piludu, Melon The Human, Fausto Giori, Luther Bangert, Vinly Burns, Dan Marques, Demenzio Show, Otto Il Bossotto, Andrea Fidelio' ziyaretçilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Free Fall maceraperestleri bir araya getirdi

87. İEF'in açıldığı günden son güne kadar adından söz ettiren ve oldukça merak edilen etkinliklerden biri olan Free Fall, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Akrobasi ve görsel şöleni birlikte sunan Nicolas Retabi, Pierre Gones-Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud kendilerini izlemeye gelenlere heyecan dolu dakikaları fuar boyunca yaşattı. Retabi, Tavares, Dalery ve Roucaud, meraklı ve heyecanlı bakışların arasından 20 metre yükseklikten, serbest bir şekilde atlayarak hazırladıkları koreografilerini izleyenlere sundular. Fuarın ikinci gününden itibaren ise bu heyecanı yerinde deneyimlemek isteyen fuar ziyaretçileri Free Fall alanına adeta akın etti. 4 metre yükseklikten profesyonel ekip gözetiminde atlayan adrenalin severler meraklı ve heyecanlı gözlerin arasında atlayışlarını gerçekleştirdi. Ziyaretçileri ve katılımcılarına eğlenceyi, macerayı ve heyecanı harmanlayarak unutulmaz bir deneyim yaşatan Free Fall, 87. İEF'in akılda kalan alanları ve etkinliklerinden birine imza attı.