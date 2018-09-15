87. İEF'nin adrenalin merkezi Free Fall

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) adrenalin tutkunları da unutulmadı. Kültürpark içerisindeki fuar alanında kurulan “Free Fall” noktası, fuarın açıldığı ilk günden bu yana maceraperestlerin en sevdiği alanların başında geliyor.

Kültürpark Fuar Alanı'nda 7 Eylül Cuma günü resmi açılışı yapılan 87. İEF'nin ilk gününden beri gözde etkinliklerden biri Free Fall oldu. Folkart sponsorluğunda kurulan Free Fall alanı adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Akrobasi ve görsel şöleni birlikte sunan sporcu ve aynı zamanda akrobat olan Nicolas Retabi, Pierre Gones-Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud, kendilerini izlemeye gelenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Retabi, Tavares, Dalery ve Roucaud, meraklı ve heyecanlı bakışların arasında 20 metre yükseklikten serbest bir şekilde atlayarak hazırladıkları koreografileri izleyenlere sundular.

Her yaştan ziyaretçi 4 metre yükseklikten atladı

8 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise serbest atlayış yapmak ve bu heyecanı yerinde deneyimlemek isteyen fuar ziyaretçilerinin öncelikli geldiği yer “Free Fall” alanı oldu. 4 metre yükseklikten profesyonel ekip gözetiminde atlayan adrenalin severler, meraklı ve heyecanlı gözlerin arasında atlayışlarını gerçekleştirdi. Ziyaretçileri ve katılımcılarına eğlenceyi, macerayı ve heyecanı harmanlayarak unutulmaz bir deneyim yaşatan Free Fall, 87. İEF'nin akılda kalan alanları ve etkinliklerinden birine imza attı.

Serbest atlayış sporcuları Nicolas Retabi, Pierre Gones-Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud'un Teknik Müdürü Rom Sunny, sporcuların öncelikle iki yıllık bir serbest atlayış okulunda eğitimlerini tamamladıklarını, iki yolun sonunda profesyonel hayata geçtiklerini kaydetti. Sunny, serbest atlayıcılığın başlı başına bir profesyonel spor olduğunu belirterek, herkes gibi profesyonel sporcuların da atlayış yaparken korktuklarını, bu yüzden de bu korkuyu aşmak için yıllarca binlerce kere antrenman yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini ifade etti.

Profesyonel serbest atlayışçıların 9 farklı kareografiden oluşturdukları gösteri ve görsel şovlar izleyenlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.