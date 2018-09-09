87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin rüzgarı esti

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ikinci gününde tüm etkinliklerin başlaması ile en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Folkart’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi’nin ilk konuğu ise Gripin Grubu oldu. On binlerce kişinin izlediği konser büyük beğeni topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart’ın ana sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı devam ediyor. Kültürpark fuar alanında Folkart sponsorluğunda dokuz ayrı noktada gerçekleşen etkinlikler ise fuara gelen her yaştan on binlerce ziyaretçi tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. Uluslararası gösteri, kültür ve sanat şöleni haline gelen yurt içi ve yurt dışındaki pek çok ismi bir araya getiren 87. İEF’de fuarın ikinci gününde de çok çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Bu yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi’nin ilk konuğu ünlü grup Gripin oldu. İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Şen Makas” oyunu seyirciyle buluşurken, Mogambo Caz Geceleri’nin açılışını usta isim Zuhal Olcay yaptı. Palyaço etkinlik alanında ise Fausto Giorı, Gustavo Javier’in gösterileriyle minik ziyaretçiler ve aileleri keyifli anlar geçirdi. Fuar alanında gezi yolları üzerinde dört ayrı noktada kurulan sokak gösteri alanlarında da sihirbazlar, jonglörler, akrobatlar performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

Tiyatroda "Şen Makas"

Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler’in oyuncu kadrosunda olduğu ve interaktif bir komedi oyunu olan Şen Makas’ta seyirciler, bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına şahitlik ederek kuaföre sızan katili bulmaya çalıştılar. Polisiye gerilim ve komediyi harmanlayan oyunu izleyen tiyatroseverler, katilin kim olduğu konusunda tahmin yürütürken aynı zamanda kahkaha dolu dakikalar da yaşadılar.

Melek Baykal: “Fuar uzun yıllar devam etsin”

Usta sanatçı Melek Baykal, çocukluk ve gençlik döneminde fuara geldiğini, bu nedenle de İzmir Fuarı’na her gelişinde çok duygulandığını söyledi. İzmirlilerin fuarın güzel ortamında sanatla buluştuklarını kaydeden Baykal, “Fuar organizasyonunun çok uzun seneler devam etmesini diliyorum ve burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum” dedi.

Ünlü oyuncu Veysel Diker ise çocukluğunda birkaç defa İsmet İnönü Sanat Merkezi’ne oyun izlemeye geldiğini, şimdi ise oyuncu olarak aynı sahnede olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın sadece İzmir’in incisi değil Ege’nin incisi olduğunu kaydetti.

Rock Sahnesi’nde on binlerce hayran

Rock Sahnesi’nin ilk konuğu da ünlü grup Gripin oldu. Gripin’in öncesinde Rock Sahnesi’nde konser veren Pinti Band ile alanı dolduran müzikseverler büyük bir coşku ve eğlenceyle Gripin’in sahne almasını bekledi. Saatlerce kendilerini bekleyen hayranlarıyla buluşan ünlü rock grubu, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Durma Yağmur Durma” gibi dillere pelesenk olan şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendiren Gripin, Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” şarkısını ise kendilerine has tarzıyla yorumladı. Gripin, yeni albümünden de eserler seslendirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda birkaç yıl önce Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldıklarını belirten Gripin’in solisti Birol Namoğlu, şimdi tekrar fuarda olmanın heyecanını yaşamakla birlikte kendileri için İzmir’de olmanın heyecanının her zaman var olduğunu ifade etti.

Mogambo’da Zuhal Olcay

Cumartesi günü saat 21.00’de Grup Gündoğarken’in sahnesiyle başlayan Mogambo Caz Geceleri, 23.00’da ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın eşsiz sesi ve yorumuyla devam etti. En sevilen şarkılarını Mogambo’yu dolduran sevenleriyle birlikte seslendiren Olcay, Mogambo Caz Geceleri’ne gelen müzikseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Konser öncesi konuşan ünlü sanatçı Zuhal Olcay, İzmir Fuarı’nda İzmirliler ile birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu güzel geceye olanak sağladıkları için sponsorlara teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyanın farklı yerlerinden 87. İEF’ye gelen performans ve gösteri sanatçıları da ziyaretçilere birbirinden eğlenceli gösterilerini sundu. Farklı alanlarda kurulan sokak gösterileri sahnesi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Hemen hemen her köşede sunulan gösterileri onbinlerce kişi keyifle izledi. Palyaço Sahnesi’nde Fausto Gıorı ve Tavo Tavınsky minik ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktı. Kültürpark alanı içerisinde 4 farklı noktalara kurulan sokak gösteri sahnelerinde ise Raoul Gomiero, Diogo Alvares, Toni Smith, Flying Dutchman, Vınly Burns, Great Wolynskı, Cronopia, Funny Kito, Mencho Sosa, Paolo Piludu, Mr. Copini, Luther Bangert, Melon The Human, Grete Gross, Circo Puntino ilgiyle izlenen gösteri ve şovlarını sergiledi.

Free Fall’da uzun kuyruklar oluştu

Free Fall alanından atlamak ve adrenalini yaşamak isteyen fuar ziyaretçileri, atlama saatinden önce uzun kuyruklar oluşturdu. Meraklı gözlerin arasından 4 metre yükseklikten atlayan ziyaretçiler,. macera ve adrenalini doyasıya yaşadı. 18.00-19.30 arası Free Fall alanında serbest atlayış yapan ziyaretçilerin ardından ise 19.30’da akrobatlar gösterilerini sundu.