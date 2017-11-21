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21 Kasım 2017 09:41

9 Canlı Çiğli’de sahnelendi

Kadrosunda İlyas Salman, Fatma Belgen gibi Yeşilçam’ın usta oyuncuları bulunan Anadolu Halk Tiyatrosu, ’9 Canlı’ adlı polise komedi oyunuyla Anadolu turnesini Çiğli’den başlattı.

9 Canlı Çiğli’de sahnelendi

21 Kasım 2017 09:41

Yoğun ilginin yaşandığı tiyatro oyunu, Çiğlili sanatseverlerden büyük alkış aldı.


Anadolu Halk Tiyatrosu, polisiye komedi türünde olan ’9 Canlı’ oyununu Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda sahneledi. Ücretsiz olarak sahnelenen iki perdelik oyun hakkında bilgi veren usta oyuncu İlyas Salman, oyunlarının aile komedisi olduğunu belirterek, "Oyunumuzda orta halli insanların durumlarının anlatıldığı bir konu işledik. İnsanlarımızın yaşadığı çetrefilli durumları seyircimizle keyifli biçimde paylaşıyoruz" dedi.


Oyunu Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.


Tayfun Türkili’nin yazdığı, Bora Gülnar’ın yönettiği ’9 Canlı’nın oyuncu kadrosunda İlyas Salman, Fatma Belgen, Bora Gülnar, Mehmet Dikişçi, Yasemin Turan, Selma Tosun, Önder Yalçın, Mine Ensslen ve Adil Türkkan yer alıyor. Mehmet Dikişçi tarafından kurgulanan oyunun süpervizörlüğü ise Mine Ensslen tarafından yapıldı.




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