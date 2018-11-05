90 yaşında açtığı sergisiyle Atatürk imzasını kalplere kazıdı

Ulu Önder Mustafa Kemak Atatürk'ün imzasını hafızalara kazıyan hattat Etem Çalışkan, 90 yaşında açtığı "İzmir'de 90'da 90 Senfonik Kaligrafi" isimli sergisiyle İzmirlileri derinden etkiledi.

Konak Belediyesi, Atatürk'ün portresine ve imzasına hayat veren kaligrafi (Hattat) sanatçısı Etem Çalışkan'ı "İzmir'de 90'da 90 Senfonik Kaligrafi" isimli sergisiyle ağırladı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açılan sergiye, öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Atatürk portreleri ve çeşitli kaligrafik çalışmalarının yer aldığı sergi davetiler tarafından hayranlıkla izlendi.

Atatürk portresi, Atatürk imzası, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Nutuk, İstiklal Marşı, Anıtkabir yazıtı ile Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak yazdığı özgün kaligrafik yazılarıyla tanınan hattat, ressam, gazeteci Etem Çalışkan, güzel yazıya ve resim sanatına olan merakının çocukluk yaşlarında başladığını dile getirdi. Yunus Emre Divanı'nı da el yazması ile yazan Çalışkan, açılışta yaptığı konuşmada yazıyı; resim, resmi yazı gibi kabul ettiğini ve o özenle yazdığını söyledi.