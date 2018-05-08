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08 Mayıs 2018 11:58

A-Dümtek Ritim Topluluğundan unutulmaz gece

Adnan Menderes Üniversitesi A-Dümtek Ritim Topluluğu “Baharın Ritmi” konserinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

A-Dümtek Ritim Topluluğundan unutulmaz gece

08 Mayıs 2018 11:58

Seçilmiş eserlerin sunulduğu konserde hem ritim hem de solo performans sahneleyen topluluk üyeleri dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.


Şef Kamil Kaya yönetimindeki “A-Dümtek Ritim Topluluğu” 6 süren hazırlıkların ardından sahne aldı. Dr. Hidayet Sayın Salonunda sahne alan ritim grubu, dinlemeye gelenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. A-Dümtek Ritim Topluluğu “Narino”, “Koçari”, “Islak Islak”, “Ardahan’ın Yollarında” ve “İzmir Marşı” gibi sevilen eserleri seslendirdi. Seslendirdiği eserlerle çaldıkları enstrümanlarla beğeni toplayan topluluk hem coştu hem coşturdu. Salonu dolduran kalabalığın büyük coşku ve alkışları eşliğinde eserlerini seslendiren topluluk, İzmir Marşını dinleyenlerle birlikte söyledi. Konsere, Aydın protokolünün yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden müzik severler dinledi.




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