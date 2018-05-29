Abalıoğlu Tarımsal Üretim, ilk çeyrekte yüzde 13 büyüdü

Ş., 2018 yılının ilk çeyrek döneminde yüzde 13 oranında büyüme kaydetti.

EBSO’nun açıkladığı 2017 yılı Ege Bölgesi’nin en büyük firmaları sıralamasında 5. sırada yer alan ve 2019 yılında yarım asırı geride bırakmaya hazırlanan Abalıoğlu Yem grubu, 13. Ulusal İş Ortakları Toplantısı dolayısıyla 300’ü aşkın bayisi ile Kapadokya’da buluştu. 2018 yılı ilk çeyrek döneminin değerlendirildiği, sektördeki gelişmelerin ve 2018 yıl sonu hedeflerinin açıklandığı toplantıda ayrıca iş ortaklarına kıdem ve başarı ödülleri takdim edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. Genel Müdürü Ulaş Semerci, sektöre 2017 yılından bu yana yön veren gelişmelerden söz ederek; “Gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörle etkileşim halinde olan yem sektörünün öncü kuruluşu olarak; yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip 8 fabrikamızdaki üretimimiz ile hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlıyoruz. 2018 yılının ilk çeyrek döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 13 oranında büyüme kaydettik.” dedi.

Yem sektörünün, 2018 yılının ilk çeyrek dönemini ekonomik konjonktüre bağlı olarak fiyat artışlarının baskısı altında geçirdiğine dikkat çeken Ulaş Semerci, “Hayvancılık sektörünün en önemli ve en maliyetli girdisi olan karma yemin üretiminde ülkemiz, yerli kaynakların yetersizliğinden dolayı ham madde ihtiyacının yüzde 60-70’ini ithal etmektedir. Döviz kurunda yükseliş trendinin sürmesinin yanı sıra ithal edilen ham maddelerde global rekabetin ve talebin de arttığı görülmektedir. Bu nedenle sektörümüz, gerek 2017 yılını gerekse 2018 yılının ilk çeyrek dönemini ekonomik konjonktüre bağlı olarak fiyat artışlarının baskısı altında geçirmiştir. Bu zorlu dönemin geçici olacağını umuyoruz.” diye konuştu.

Abalım Yem alana Petrol Ofisi’nden yakıt hediye

Yem sektörünün yarım asırlık devi Abalıoğlu Yem ve Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar ile kimyasallar pazarının lideri Petrol Ofisi işbirliği kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründe üreticiler için önemli olan yakıt hediyeli kampanya başlıyor. 23 Mayıs 2018 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında Abalım Yem bayilerinden tek seferde satın alınacak her 10 çuval Etkin Plus Süt Yemi veya Pehlivan Besi Geliştirme Yemi, üreticilere Petrol Ofisi’nden 5 TL’lik yakıt kazandıracak. www.petrolofisindekazan.com sitesine giriş yaparak kampanyaya katılan üreticiler, Positive Card sistemi ile uyumlu Petrol Ofisi istasyonlarından kazandıkları yakıt puanları, akaryakıt ve LPG alımlarında kullanabilecek.