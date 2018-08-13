ABD ile krizin mimarı Brunson’ın evinde güvenlik had safhada

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasının 20. gününde güvenlik önlemleri de artırıldı. Konak ilçesinde bulunan Işılay Saygın Sokak’ta ’sağlık sorunları’ dikkate alınarak ev hapsine tutukluluğu çevrilen Brunson’ın evinin önünde kuş uçurtulmuyor. Türk istihbaratı ve güvenlik güçlerinin adeta ablukaya aldığı sokakta sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Ejder adlı zırhlı araçlar

‘Ejder’ adı verilen zırhlı araçlar sokakta devriye gezerken, emniyetin tüm birimleri de sokağı gözetim altında tutuyor. Sokakta, özel harekat ekipleri, yunus polisleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca görev yapıyor.