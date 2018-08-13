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13 Ağustos 2018 16:47

ABD ile krizin mimarı Brunson’ın evinde güvenlik had safhada

Türkiye ile ABD arasında büyük gerilime neden olan ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın evinin önündeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ‘ejder’ adı verilen zırhlı araçlar da 24 saat boyunca kapıda bekletiliyor.

ABD ile krizin mimarı Brunson’ın evinde güvenlik had safhada

13 Ağustos 2018 16:47


Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasının 20. gününde güvenlik önlemleri de artırıldı. Konak ilçesinde bulunan Işılay Saygın Sokak’ta ’sağlık sorunları’ dikkate alınarak ev hapsine tutukluluğu çevrilen Brunson’ın evinin önünde kuş uçurtulmuyor. Türk istihbaratı ve güvenlik güçlerinin adeta ablukaya aldığı sokakta sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.



Ejder adlı zırhlı araçlar


‘Ejder’ adı verilen zırhlı araçlar sokakta devriye gezerken, emniyetin tüm birimleri de sokağı gözetim altında tutuyor. Sokakta, özel harekat ekipleri, yunus polisleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca görev yapıyor.




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