ABD Maslahatgüzarı: "Amerikan hükümeti endişe duyuyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson’un yargılandığını davanın üçüncü duruşmasında tahliye talebi reddedilirken, dava 12 Ekim tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Amerikan hükümeti endişe duyuyor”

Kosnet, Andrew Brunson’un suçlu olmadığını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğradım, 3 duruşmaya da katıldım. Papaz Brunson’ın terörist veya suçlu olduğuna dair hiçbir delil olduğuna inanmıyorum. Amerikan hükumeti Papaz Brunson’ın ve diğer OHAL kanunlarınca gözaltında bulunan diğer diplomatların vaziyetinden endişe duyuyor. Türkiye’nin geleneksel yasalarına ve Türk insanının vicdanına saygı duyuyoruz. Ancak bu davada geleneksel kanunların dışına çıkıldığına inanıyoruz. Türk halkının adalete olan bağlılığına inancımız tam. Davayı takip etmeye devam edeceğiz. Papaz Brunson’ın ailesine tekrar kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

"Tanıkların dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak”

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt da davada hukuksuzluk olduğunu belirterek, "Delillerin toplanması sürecek bu da tutukluluk süresini arttırmaya yönelik. Savunma tanıklarımızın dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak. Dosya hukuk ayıbına dönüşmek üzere. Tanıkların beyanlarına bakarak tutukluluk devam demek kabul edilebilir değildir. Tanıklar şaibeli. Gizli tanıklarım kimliklerini biliyoruz" dedi.