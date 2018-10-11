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ABD Maslahatgüzarı Hovenier, Brunson ile 45 dakika görüştü

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ı ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M.

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, içeride 45 dakika kalırken, çıkışta gazetecilere bir açıklama yapmadı.


Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Brunson ile 45 dakika görüşen Hovenier, çıkışta gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrıldı.

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