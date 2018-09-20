ABD'den madalya ile döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Dansı sporcusu Berk Akalın, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) altın madalya ile döndü. Akalın, 2018 Challenge Cup yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği sporcular, Türkiye'de yıllardır özlem duyulan başarılara imza atmaya devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Dansı sporcusu Berk Akalın, ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen 2018 Challange Cup'ta birincilik elde etti. Büyükşehir Belediyesporlu Berk Akalın ve partneri Nicole Kelly, yarıştıkları turnuvada Senior Buz Dansı kategorisinde müthiş bir performans sergileyerek tüm rakiplerini geride bıraktı ve en yüksek puanı alarak altın madalyanın sahibi oldu. Akalın ve partneri Kelly, Ağustos ayında Chicago'da düzenlenen turnuvada da 4.'lük kazanmıştı.

"Bu gurur hepimizin"

Berk ve Nicole'nin katıldıkları turnuvadan şampiyon olarak dönmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Dansı Branş Sorumlusu Neşe Hünerli, “Ülkemizin eski olimpik sporcusu ve uluslararası buz dansı antrenörü Alper Uçar, kısa zamanda bu ikiliyle çalışarak büyük bir başarının altına imza attılar. İzmir'de yetişen ve kulübümüz sporcusu olan Berk'in bu uluslararası başarısı bizleri onurlandırdı. 2010 yılında İzmir'e kazandırılan Buz Sporları Salonu'nda bu tarz sporcuların yetişmesine ve bu başarıların kazanılmasına imkan veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.