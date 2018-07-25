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25 Temmuz 2018 18:20

ABD’li Papaz Brunson, cezaevinden evine getirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson, İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevi’nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmasının ardından evine getirildi.

ABD’li Papaz Brunson, cezaevinden evine getirildi

25 Temmuz 2018 18:20

Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Brunson’ı evinin önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti.


İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine karar verilip İzmir Buca F Tipi Kırıklar Cezaevi’nden çıkarılmasının ardından evine geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Kahramanlar’daki evine getirilmesinin ardından Brunson evine yerleştirildi.


Rahibin cezaevinden çıkmasının temel sebeplerinden birinin sağlık problemi olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.




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