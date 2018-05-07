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07 Mayıs 2018 21:38

ABD’li papaz Brunson’un avukatından açıklama

İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ABD’li papaz Andrew Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, dava dosyasının önünün açılması gerektiğini ve tahliye taleplerine devam edeceklerini söyledi.

ABD’li papaz Brunson’un avukatından açıklama

07 Mayıs 2018 21:38


İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan ABD’li papaz Andrew Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada sundukları delillerle casusluk faaliyetinin tamamen çökmüş durumda olduğunu savundu. Avukat Halavurt, “FETÖ ile PKK ile bağlantı iddiası sadece gizli tanıklardan geliyor. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış, intikamlarını bu dava üzerinden almaya çalışan tanıklar. Tamamen hukuksuz tutuklama söz konusu, biz müvekkilimizin tahliye olacağına inanıyoruz. Bu arada tutukluluğu bayağı uzadı, ciddi bir hak ihlali var. Biz yine tahliye taleplerimizi yineleyeceğiz, delillerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Mahkemeye sundukları 10 tanıktan 7’sinin şüpheli durumda olması sebebiyle reddedildiğinin hatırlatılması üzerine avukat Halavurt, “Bize göre CMK’da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok. Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne geleni, bizim tanıklardan çoğunu araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım; savcının artık gelinen aşamada bir yol alması ve bu dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız taleplerde yine savcılık soruşturmasında değerlendirildiği söylendi. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek, müvekkilimin tutukluluğu söz konusu” ifadelerini kullandı.


Andrew Brunson’un psikolojisi ve sağlığının çok iyi olmadığını söyleyen Halavurt, “Uzun süredir cezaevinde yatıyor. Gelen aşamada tahliye talebinin de gerçekleşmemesi onun psikolojisini iyice bozdu” diye konuştu.




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