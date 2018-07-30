ABD’li Papaz Brunson’un ev hapsine avukatından itiraz

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle ’ev hapsi’ne alınmasının 6. gününde sanık Brunson’ın avukatından itiraz geldi. ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın Avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi gönderdi.

"Özgürlüğünü tam olarak kullanamıyor”

Brunson’ın tutukluğunda gizli tanık ifadelerinin yeterli delil olmadığını savunan Avukat Halavurt, itiraz dilekçesinden tahliye kararıyla telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alındığını ancak buna rağmen müvekkil sanık Brunson’ın özgürlüğünü tam olarak kullanamadığını ve rutin yaşamına dönemediğini ifade etti.

İşte dilekçede sunulan gerekçeler

Brunson’ın inancını serbestçe yaşayamadığını savunan Halavurt, itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim dini görevini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapsi uygulamasının kaldırılarak mahkememizin takdir edeceği bir başka adli kontrol verilmesine talep etme zorunluluğu doğmuştur. Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlendiğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahıs husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike oluşturmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bu nedenle müvekkil sanık hakkında ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur. Müvekkil hakkında hükmedilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ederiz."