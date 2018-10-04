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ABD'li papaz için AYM'ye yapılan başvuru sonrası kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ABD’li rahip Andrew Brunson için Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan bireysel başvurunun ardından İzmir’e gelen rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson ile evinde kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson için Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan bireysel başvurunun ardından İzmir'e gelen rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson ile evinde kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.


Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, daha önce ev hapsinin kaldırılması için başvurmuş; ancak bu talep mahkeme tarafından reddedilmişti. Avukat Halavurt, en son dün ise Anayasa Mahkemesine (AYM) İstanbul'dan bir başvuru yaptı. Yapılan başvurunun ardından Brunson'un avukatı İzmir'e geldi. Rahip Brunson'un ev hapsine alındığı daireye gelen avukat, farklı bir kapıdan eve girdi. Avukatın, AYM'ye yapılan başvurudan 24 saat sonra papaz ile görüşme yapması dikkat çekti.

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