ABD’li papazı ziyaret eden yeni maslahatgüzardan ilk açıklama

Jeffrey Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson’un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı sırasında ’ABD’li Papaz’ ile ilgili soru soruluş ve Çavuşoğlu, "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD’nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" demişti.

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının ardından beklenen ziyaret gerçekleşti ve maslahatgüzar Jeffrey Hovenier, papazın İzmir’deki evine 14.15’de geldi. Hovenier’in girişi sırasında güvenlik güçleri de her zaman olduğu gibi yoğun güvenlik önlemi aldı.

Brunson’un evinin karşısına Türk bayrağı

Öte yandan, ABD’li Papaz Andrew Brunson ve Jeffrey Hovenier’in görüşmesi sırasında bir vatandaş evinin balkonuna çıktı. Elindeki Türk bayrağını balkona asan vatandaş, "Geç bile kaldık" dedi.

Maslahatgüzar Hovenier’in ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Jeffrey Hovenier, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson’un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.