ABD’li papazın avukatından mahkemenin ret kararına ilk yorum

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsiyle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetmişti. Buna karşın Brunson’un avukatı, bir üst mahkemeye yani İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş ve buradan da aynı şekilde ret kararı gelmişti. Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu kararın olumsuz olmasıyla da papaz Brunson’un ev hapsinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Halavurt, ret kararına ilişkin duruşma gününü bekleyeceklerini söyledi.

İç hukuk yollarının devam ettiğini belirten avukat İsmail Cem Halavurt, iç hukuk yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidebileceklerini söyledi.