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05 Ağustos 2018 16:09

ABD’li papazın eşi soruları cevapsız bıraktı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD’li papazın eşi soruları cevapsız bıraktı

05 Ağustos 2018 16:09


İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak’taki Diriliş Kilisesi’nde pazar günleri yapılan ayine katıldı. Kilisede 4,5 saat kalan Brunson, ardından market alışverişi yaparak Alsanca’taki evine döndü. Evine döndüğü sırada gazetecilere gülümseyerek selam veren Norine Brunson, soruları ise cevapsız bıraktı.



Güvenlik üst düzeyde


Öte yandan, Brunson’un evinin önünde güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Titiz bir şekilde çalışan emniyet birimleri, sokağa giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor. Özel harekat polisleri de 24 saat hem sokağı hem de evi gözetim altına aldı.




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