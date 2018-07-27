ABD’li rahibin sokağında kuş uçurtulmuyor

ABD’li rahip Brunson’ın evinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın evinin önünde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Brunson’ın evinin önünde ve sokağın giriş çıkışlarında polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, rahibin evinin bulunduğu apartmana giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Basın mensuplarının sokağa girişlerine ise emniyet güçleri tarafından izin verilmiyor.