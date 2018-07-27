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27 Temmuz 2018 15:43

ABD’li rahibin sokağında kuş uçurtulmuyor

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’un evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

ABD’li rahibin sokağında kuş uçurtulmuyor

27 Temmuz 2018 15:43


ABD’li rahip Brunson’ın evinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın evinin önünde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.


Brunson’ın evinin önünde ve sokağın giriş çıkışlarında polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, rahibin evinin bulunduğu apartmana giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Basın mensuplarının sokağa girişlerine ise emniyet güçleri tarafından izin verilmiyor.




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