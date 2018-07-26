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26 Temmuz 2018 16:16

ABD’nin Ankara Maslahatgüzarından Brunson açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ABD’li Papaz Andrew Brunson’un ev hapsine alınmasının ardından İzmir’deki evinde yaptığı ziyaretin ardından bir açıklama yaptı.

ABD’nin Ankara Maslahatgüzarından Brunson açıklaması

26 Temmuz 2018 16:16

Kosnett, "Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama gibi bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak bu geçici bir adımdır. Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson, ev hapsine karar verilmesinin ardından İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmış ve İzmir Kahramanlar’daki evine getirilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmesiyle de ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Andrew Brunson’u evinde ziyaret etti.



"Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz"


Kosnett, yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yaparak, "Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama gibi bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak bu geçici bir adımdır. Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amerikan diplomatik misyonunda çalışan haksız yere tutulan Türk vatandaşlarının da serbest bırakılana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.




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