ABD’ye gıda ürünleri ihracatının yüzde 55’i Egeli ihracatçılardan

Bu başarıda, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilen New York Summer Fancy Food Fuarı kilit rolüne sahip. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, hedeflerinin ABD’ye gıda ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen New York Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk gıda ihracatçıları Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 39 firma ile yer aldı. Türk gıda ürünleri New York sokaklarında turladı. Türk lezzetlerinin kokusu, Amerikalıları New York sokaklarında cezbetti. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’de düzenlenen gıda fuarlarının bir numarası olan Summer Fancy Food Fuarı’na katılan Türk gıda ihracatçıları ’Potansiyelini Keşfet’ logolu ikram aracıyla New York sokaklarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptı. Fuarda yer alan Türkiye markası standında yapılan pişirim etkinliği, Au Mas Turque şefi olan ve uzun süredir Amerika’da yaşayan Özlem Oğuzcan Cranston tarafından gerçekleştirildi. Usta şef Türk gıda ürünleri ile katılımcılara lezzet şöleni yaşatırken, fuar ziyaretçilerinin ve New York sokaklarında Amerikalıların damaklarda eşsiz tatlar bıraktı.

Türkiye, 39 firma ile yerini aldı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, fuarda 1998 yılından beri Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirdiklerini, katılımcı firmaların Türk gıda ürünlerini çeşitli etkinliklerle Amerikalı alıcılara ve dünyanın her yerinden katılımcılara tanıtma fırsatı bulduğunu dile getirdi. “Türkiye’nin 2017 yılında Amerika’ya gerçekleştirdiği 868 milyon dolarlık gıda ihracatının yüzde 55’lik kısmını yapmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Celep, “Türkiye standında gerçekleşen tadım etkinliklerinin yanı sıra, fuar içi alanlarda ve fuara özel yayınlarda Türkiye markasına vurgu yaptık. ABD, yıllık yaklaşık 145 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçekleştirmemiz açısından çok değerli bir fırsat. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açtığına inanıyoruz. 539 metrekarelik Türkiye pavyonunda yer alan 39 firmamız ile Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin artmasına katkı sağladık” diye konuştu.

55 ülkeden 2 bin 571 firma katıldı

Fuara 55 ülkeden 2 bin 571 firma katılırken, fuarı 23 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuarı, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Ticaret Ataşeleri Özgür Çelikel, Ahmet Selçuk Nalbat ve İskender Balcı ziyaret etti. Özlem Oğuzcan Cranston’un ülkemiz ürünleriyle Amerikalıların damak tatlarına uygun ve sağlıklı menüleri ziyaretçilere tattırmasının yanında, ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz’ün oynadığı ve Türk Hava Yolları için yapılan "Beş Duyu" (Five Senses) adlı reklam filmi ziyaretçilere gösterildi.