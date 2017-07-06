Aç karna asitli içecek tüketmeyin uyarısı

Sıcaklar arttıkça serinlemek ve su kaybının oluşturduğu susuzluk etkisi ile soğuk içecekleri tercih ediliyor. Sıvı alımını artırmanın yazın en çok dikkat edilen noktalardan biri olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, tercih edilen içeceklerin genellikle yoğun kalorili olduğu ve kilo aldırabildiği bildirildi.

Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal, popüler kahveli, çikolatalı ve kremalı soğuk içeceklerin fazla miktarda şeker, yağı ve kalori içerdiğini söyledi. Baysal, “Hatta bazı içecek türlerinin kalorisi yoğun tatlıların kalorisiyle neredeyse aynı. Bazı türleri de oldukça fazla kafein içermekte. İçermeden önce kafein miktarını ve kalorisini göz önünde bulundurun. Günlük önerilen maksimum kafein alımının 200 miligram olduğunu düşünerek hareket edin. Eğer tüketilecekse şekersiz ve kremasız olarak sipariş verin” dedi.

Asitli içeceklere dikkat

Diyetisyen Fatma Baysal, aç karna asitli içecek tüketilmemesini de dile getirerek, “Şekersiz olarak bilinen asitli içeceklerde yapay tatlandırıcılar bulunmaktadır. Uzun vadede tüketildiğinde iştah arttırıcı etkisi olduğu bilinmektedir; fakat daha önemlisi kanserojen etkileri de vardır. Kalori içermemesi bir avantaj olarak görünse de, bu tip zararları gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle hamile bireyler, yapay tatlandırıcıların fetüse geçişi olabileceği için asla tüketmemesi gerekir. Mümkünse çocuklarınızın hiçbir şekilde asitli ve şekerli içecekler tüketmemesine özen gösterin” diye konuştu.

"Meyve suyu meyvenin yerini tutmaz"

Meyvelerin özellikle sıcak aylarda içeriğindeki antioksidanlar, vitamin ve minerallerle vücudu desteklediğini kaydeden Fatma Baysal, "İçecek olarak sık sık meyve suları tercih ediliyor. Fakat meyve suları oldukça fazla miktarda şeker içermektedir. Yüzde 100 olanlar bir nebze daha fazla meyve konsantresi içerir. Fakat hiçbir zaman meyvenin yerini tutamazlar. Meyvenin kendisinin tercih edilmesi en sağlıklı olandır. Meyve suları kokteyl halinde daha fazla kalorili hale gelir. Soğuk çaylar kola gibi içeceklere nazaran asit içermese de yine oldukça fazla şeker içermektedir. Light olanlarının içinde yapay tatlandırıcı vardır. Soğuk çaylar, şeker eklenmiş çaydan farklı değildir. Evde kendi soğuk çayınızı yapmanızı öneririz. Limonata şeker, su ve limonun karıştırılmış halidir. Hazır satılan şekersiz limonatalar ise yine yapay tatlandırıcılar içermektedir. Evde az şeker ile yapılan limonataların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bilinen en sağlıklı içecek sudur. İçerisine reyhan, nane, limon, şeftali gibi güzel aromaları olan meyvelerle birlikte soğuk tüketmeniz faydalı olacaktır."