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08 Haziran 2018 15:07

“Access Sosyal Sorumluluk Projesi” başarıyla tamamlandı

Türk Eğitim Derneği ve ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği işbirliği ile kendi olanaklarıyla yeterli İngilizce eğitimi alamayan öğrencileri desteklemek için düzenlenen “Access Sosyal Sorumluluk Projesi” başarıyla tamamlandı.

“Access Sosyal Sorumluluk Projesi” başarıyla tamamlandı

08 Haziran 2018 15:07


Türk Eğitim Derneği (TED) ve ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği işbirliği ile düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen “Access Sosyal Sorumluluk Projesi” başarıyla tamamlandı. Access Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, devlet okullarında okuyan 30 başarılı dokuzuncu sınıf öğrencisi, TED İzmir Kolejinde 360 saat İngilizce dil eğitimi gördü.


Türk Eğitim Derneği ve ABD Büyükelçiliği tarafından kendi olanaklarıyla yeterli İngilizce eğitimi alamayan öğrencilere destek olmak için hayata geçirilen “Access Sosyal Sorumluluk Projesi”, Türkiye’de İngilizce dil eğitimine katkıda bulunmak amacını taşıyan bir burs programı niteliğinde. Projenin sekizincisi Aralık 2016-Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye çapındaki 8 TED okulunda yürütüldü.


Programa katılan öğrencilerin ulaşımı, kitap gibi tüm eğitim materyalleri eğitim süresince ücretsiz olarak sağlandı. Program, NASA Uzay Kampı ziyareti ve Bursa’da yapılacak Ulusal Yaz kampı ile sonlanacak.


TED İzmir Koleji İngilizce öğretmenleri tarafından haftada 6 saat olmak üzere toplam 360 saat verilen eğitimi tamamlayan Urlalı öğrencilere başarı belgeleri Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi tarafından verildi.




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