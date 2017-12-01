Acemi erler Aliağa’da yemin etti

Aliağa ENKA Salonunda düzenlenen 369/1. Kısa Dönem Er Yemin Törenine, İzmir il Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Dursun Değirmenci, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Şakran Cezaevi jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, Cezaevi infaz kurum müdürleri ve asker yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Dursun Değirmenci, “Birazdan içeceğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Türk bayraklarına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara el koyan 166 kısa dönem er, omuz omuza vererek hep bir ağızdan yemin etti. Yemin törenini, erlerin aileleri cep telefonlarıyla kaydederken, bazılarının duygulandığı görüldü.

Törende yemin eden erler adına Cüneyt Karacabey konuşmasını yaptıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığına katılan ilk Jandarma Er İsmail Öztürk’e hediyesi Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt tarafından verildi. Eğitim ve sporda başarılı olan Jandarma Er Ayhan Salman’ın ödülünü ise Yarbay Dursun Değirmenci verdi. Tören sonrası yemin eden erler aileleri ile buluşarak, hasret giderdi.