“Acı Tatlı Ekşi” oyuncuları, İzmir’de sinemaseverlerle buluştu

“Acı Tatlı Ekşi” filminin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy ile filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu sinemaseverlerle buluştu. Film gösterimi öncesi söyleşiye katılan oyuncular, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özge Özpirinçci, "Gelen herkese çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, umarız filmimizi beğenirsiniz. Bugün sizinle beraber izleyeceğiz filmimizi, çok heyecanlıyım. Ben galada hiçbir şey anlamadım, bugün izleyeceğim ve hepinizle beraber bende ilk kez izliyormuşum gibi olacağım. Umarız beğenirsiniz, iyi ki geldiniz çok teşekkür ederim” dedi.

Oyuncu Buğra Gülsoy ise “Tabi filmimizde birçok duygu var. Hepimizin gündelik hayatlarından, düşüncülerimizden yaşamaya devam ettiğimiz duygular var. Dolayısıyla gerçek duygulardan esinlenilmiş bir film oldu. Gerçek hayattan değil gerçek duygulardan esinlenildi. Güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu da filmin çekildiği yer olan Alaçatı’yı çok beğendiğini dile getirdi. Söyleşinin ardından oyuncular, “Acı Tatlı Ekşi” filmini izleyicilerle birlikte Optimum salonlarında izledi.