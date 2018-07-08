Açık hava sineması keyfi Kültürpark’ta başlıyor

Kültürpark Uzun Havuz’daki ilk film, 10 Temmuz’da gösterime girecek "Kelebekler" olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları, dört ünlü yönetmenin son filmlerini konuk edecek. Nostaljik yaz geceleri akşamında Tolga Karaçelik’in “Kelebekler”, Ali Atay’ın “Ölümlü Dünya”, Ümit Ünal’ın “Sofra Sırları” ve Seren Yüce’nin “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filmleri İzmirlilerle buluşacak. Gösterimlerden önce, sinema yazarı Vecdi Sayar, filmlerin sanatçıları ile söyleşiler yapacak. Söyleşiler 20.30’da, filmler ise 21.00’de başlayacak. Kültürpark Uzun Havuz’da gösterilecek filmler ücretsiz olacak.

Ödül avcısı “Kelebekler” 10 Temmuz’da

Bu yıl, sinemamıza önemli ödüller kazandıran “Kelebekler”, genç yönetmen Tolga Karaçelik’in ikinci filmi. Sundance Festivali (ABD) En İyi Film, Bükreş Festivali En İyi Film, ArtFilm Festivali (Slovenya) Jüri Özel Ödülü, 2018 İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu (Tolga Tekin), 2018 Ankara Film Festivali En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin), En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini aldı. Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Karsak, Ercan Kesal’ın rol aldığı film, üç kardeşin babalarının ölümünden sonra başına gelenleri anlatıyor. 10 Temmuz’da gösterilecek filmin oyuncuları Tuğçe Altuğ ve Hakan Karsak, aynı zamanda Kültürpark’daki ilk söyleşinin de katılımcıları olacak.

Komedi ve aksiyon bir arada

“Leyla ile Mecnun” dizisinin Mecnun’u, “Sen Aydınlatırsın Geceyi” ve “Ayla” filmlerinin başarılı oyuncusu Ali Atay’ın “Limonata”nın ardından yaptığı ikinci film olan “Ölümlü Dünya” tüm fertleri kiralık katil olarak çalışan bir ailenin öyküsünü anlatan bir aksiyon-komedi filmi. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Feyyaz Yiğit Çakmak, Mehmet Özgür, Doğu Demirkol, Meltem Kaptan ve Özgür Emre Yıldırım’dan oluşan geniş bir oyuncu kadrosuna sahip film, 17 Temmuz’da Kültürpark Uzun Havuz önünde sinemaseverler ile bir araya gelecek.

İzmirli yönetmenden ödüllü film

Erkek egemen bir toplumda başkaldıran bir kadının dünyasını anlatan Ümit Ünal’ın “Sofra Sırları”, sinemamızda ‘kara mizah’ın en başarılı örnekleri arsında yer alıyor. Popüler kültürün biçimlendirdiği bireyleri ve iki yüzlülüğün egemen olduğu değerleri ile taşranın resmini çizen film, kadın özgürlüğü konusunda güçlü bir mesaj içeren bir polisiye olarak da değerlendiriliyor. 2018 İstanbul Film Festivali’nde En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu (Demet Evgar), En İyi Kurgu ödüllerini, Malatya Film Festivali’nde de İzleyici Ödülü’nü kazanan “Sofra Sırları”nın İzmirli senarist-yönetmeni Ümit Ünal ve oyuncu Elif Andaç Çam, Kültürpark söyleşilerinin konukları arasında yer alacak. Sofra Sırları, 24 Temmuz’da gösterilecek.

Rüzgarda salınan nilüfer

“Çoğunluk” adlı ilk filminde orta sınıftan insanların çaresizliğini anlatan genç senarist-yönetmen Seren Yüce’nin kamerasını üst orta sınıfa yönelttiği ve mizah duygusunun eksik olmadığı bir bakışla burjuva sınıfını eleştirdiği “Rüzgarda Salınan Nilüfer” 31 Temmuz’da Kültürpark Yaz Sineması’nın son gösterisi olacak. Filmiyle Montreal Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Seren Yüce ve 2017 Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu seçilen Tülay Günal, gerçekleştirecek söyleşiye katılarak izleyicilerin sorularını da yanıtlayacak.