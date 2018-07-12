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12 Temmuz 2018 11:17

Açık Hava Yaz Sinemaları ’Kelebek’ ile başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları, Türk film endüstrisinin ödül avcısı filmlerinden “Kelebekler” ile başladı.

Açık Hava Yaz Sinemaları ’Kelebek’ ile başladı

12 Temmuz 2018 11:17

Kalabalık bir izleyici grubunun büyük keyif aldığı gösterimin öncesinde, başrol oyuncuları Tuğçe Altuğ ve Hakan Karsak, sinema eleştirmeni Vecdi Sayar ile birlikte filmi yorumladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliği, ünlü Türk yönetmenlerin son filmlerine ev sahipliği yapıyor. Nostaljik yaz geceleri akşamında Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmiyle start alan gösterimler, daha ilk programda İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gösteriminden önce düzenlenen söyleşiye sinema eleştirmeni Vecdi Sayar ile birlikte katılan başrol oyuncuları Tuğçe Altuğ ve Hakan Karsak, daha sonra İzmir seyircisiyle yan yana filmi izledi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliği çerçevesinde, Ali Atay’ın Ölümlü Dünyası 17 Temmuz’da, Ümit Ünal’ın Sofra Sırları 24 Temmuz’da, Seren Yüce’nin Rüzgarda Salınan Nilüfer filmi ise 31 Temmuz’da izlenecek. Kültürpark Uzun Havuz önünde gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimler, sinemaseverlere açık havada "nostaljik" sinema keyfi yaşatacak.




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